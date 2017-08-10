Стивен Кинг дал подсказку, какой из его романов может стать основой для будущего фильма

Только в этом году четыре книги Стивена Кинга стали основой для фильмов и телевизионных шоу: "Темная башня", "Это", "Мгла" и "Мистер Мерседес". В интервью Variety писатель признался, какое из своих произведений он хотел бы увидеть на экране.

Читайте такжеСтивен Кинг нашел у Трампа сходства с дементором

""Историю Лизи", я думаю. "История Лизи" — моя любимая книга, и мне бы хотелось, чтобы это было сделано, особенно сейчас, когда есть какая-то открытость в потоковых услугах на телевидении и даже в кабельных сетях. Теперь есть больше свободы делать что-то, и когда вы снимаете фильм по книге, есть такая вещь, которую я называю синдромом сидения на чемодане", — сказал Кинг.

Он намекнул на то, что не стоит "впихивать" в непродолжительный фильм слишком много деталей. Автор также заметил, что "в телешоу у вас есть 10 часов, всегда есть возможность сделать что-то вроде "Рассказа служанки", что необычно", пишет Styler.

"История Лизи" была опубликована в 2006 году и была посвящена супруге Кинга Табите. В книге рассказывается о Лизи, вдове известного писателя Скотта Лэндоназа. Женщина противостоит тем же демонам, которые преследовали ее умершего мужа 25 лет в таинственном месте, известном как "Boo'ya Moon" .