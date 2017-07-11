Создатели экранизации "Темной башни" Стивена Кинга выпустили второй трейлер (видео)
14:40, 11 июля 2017Мир
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Зрителей интригуют новыми кадрами мрачного фильма, пока приближается премьера.
Образ антагониста воплотил МакКонахи / Фото thedarktower-movie.com
В сети появился второй международный трейлер фантастического фильма "Темная Башня", экранизации цикла книг американского писателя Стивена Кинга. Писатель выступил также продюсером ленты.
Читайте такжеСтивен Кинг назвал Трампа "фейковым" президентом По сюжету, главный герой в исполнении Идриса Эльбы противостоит Человеку в черном, которого сыграл Мэттью Макконахи. Главный герой отправляется на поиски Темной башни, которая удерживает вселенную от уничтожения. Его прототипом стал персонаж Клинта Иствуда из классического вестерна "Хороший, плохой, злой".
Мировая премьера «Темной башни» намечена на август.
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