В сети появилось видео репетиции военного парада ко Дню Независимости

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео репетиции парада ко Дню Независимости Украины, снятое с высоты птичьего полета. Соответствующее видео размещено на YouTube.

Так, на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода «Авиант» прошла третья совместная тренировка сводных парадных расчетов Вооруженных Сил Украины и других силовых структур.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которая была разработана за последние три года.