В сети появилось видео репетиции военного парада ко Дню Независимости
Прошла тренировка на полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода "Авиант".
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео репетиции парада ко Дню Независимости Украины, снятое с высоты птичьего полета. Соответствующее видео размещено на YouTube.
Так, на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода «Авиант» прошла третья совместная тренировка сводных парадных расчетов Вооруженных Сил Украины и других силовых структур.
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Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которая была разработана за последние три года.