Военный парад ко Дню Независимости будет отличаться от предыдущих - Полторак

Министр обороны Степан Полторак утверждает, что военный парад по случаю Дня Независимости Украины будет проведен по-другому, чем ранее, а новые традиции будут повышать моральный дух личного состава.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал украинским журналистам в пятницу в Брюсселе.

"Будут нововведения, которые будут интересны для всех украинцев и, что важно, что они будут серьезно поднимать моральных дух наших военных. Новые традиции, которые будут введены во время этого парада, будут направлены на повышение морального духа личного состава", - убежден Полторак.

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Кроме того, по его словам, участие в параде примут также и военные из "дружественных стран",

"Мы пригласили много стран - наших друзей, чтобы они приняли участие в параде. Они будут принимать участие в парадных расчетах и отдельными подразделениями. Если говорить о литовско-польско-украинской бригаде, то она будет одним подразделением. Это будет интересно", - считает министр.

В целом, Полторак утверждает, что этот парад будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которое было разработано за последние три года.