"Голый Король": группа "Бумбокс" презентовала новую песню на злободневную тему

Группа «Бумбокс» презентовала новую песню «Голый Король». Автор текста – Андрей Хлывнюк, музыка – Андрей Хлывнюк и Павел Литвиненко.

Читайте такжеVsesvit: Onuka презентовала первый сингл с нового альбома (видео)

«Голый Король" – песня, над которой я работал полгода, несмотря на то, что песни с последних двух EP писались легко. Для "Короля" мне сложно было подобрать правильные слова, завершить ее композиционно. В песне, как и в пластинки, простой посыл - все мы короли, и все мы - голые. Не надо искать мессию, никто за нас не решит наши проблемы, преодолеть их можно только вместе. Первые черновики песни появились года два назад. Меня натолкнуло на ее создание много стилистически похожих между собой песен начала ХХ века, когда блюз только зарождался», - рассказал Андрей Хлывнюк о новой песни.

Это второй сингл с одноименного мини-альбома. В марте 2017 года «Бумбокс» выпустил песню «Бывшая». В EP вошло шесть песен: «Колишня», «Голый Король», «Болельщик», «Стальные цветы», «Вечер в Рио» (вместе с O. Torvald) и акустическая версия песни «Люди».