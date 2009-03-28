Олег Скрипка привезет в Москву украинские «Вечорниці»

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег СКРИПКА устроит в Москве 1 апреля, в день рождения великого писателя Николая Гоголя, этно-диско-вечеринку "Вечорницi".

Как сообщил УНИАН О.СКРИПКА, мероприятие под девизом "Приходите в добрый час - будет весело у нас, или Вечорницi у Гоголя" пройдет в одноименном московском клубе «Gogol».

По словам О.СКРИПКИ, программа «Вечорниць» предусматривает соединение народных танцев и песен, древних обычаев, великолепной украинской поэзии и ультрасовременных танцевальных ритмов.

Посетители будут иметь возможность выучить народные танцы - Краковяк, Ойра, Гречаники и другие, а также послушать народную капеллу "Чоботи з Бугая" - группу, созданную в свое время специально для «Вечорниць».

Сам лидер «ВВ» вместе с ансамблем "Велика Оркестра" («Le Grand Orchestrе») продемонстрирует публике новейшие достижения современной этно-музыки. Творчество «Le Grand Orchestrе» соединяет стили - рок, фольклор, джаз и украинский романс (народные песни, цимбалы, скрипка, труба). По словам О.СКРИПКИ, на сегодня группа является "сборным образом современной украинской музыки".

Сам О.СКРИПКА станет на время диджеем и представит свой знаковый этно-диско-сет, построенный на актуальных украинских мелодиях с элементами народного пения.

Зрителей ожидает не только фантастическое музыкальное представление, но и обширная развлекательная программа - рюмка горилки и сало «для разогрева», конкурс вышиванок со специальными призами лично от Олега СКРИПКИ и другие музыкальные сюрпризы.

Этническая тематика, красной нитью проходящая через все представление, в соединении с современной танцевальной музыкой представляют собой уникальное прогрессивное направление "Этно-диско", идейным вдохновителем и создателем которого является О.СКРИПКА.

Этно-диско "Вечорницi" проходит с осени 2004 года под эгидой международного этно-фестиваля "Країна мрій" и имеют статус международного мероприятия. "Вечорницi" проехали с гастролями не только всю Украину, но и побывали в Западной Европе - Франции, Италии, Норвегии, Австрии, Испании, а также в США.

2009 год объявлен ЮНЕСКО Годом Гоголя. 200-летие со дня рождения писателя празднуется на государственном уровне в России и Украине.

Информационный спонсор «Вечорниць» в Москве - агентство УНИАН. Мероприятие пройдет при поддержке Посольства Украины в РФ совместно с Украинским молодежным проектом в Москве «Vecheerka».