Новые тарифы на грузовые ж/д перевозки Винский обещает с 1 мая

Сборник тарифов на перевозку грузов железными дорогами прошел согласование и будет введен с 1 мая.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, тарифный сборник прошел все согласования и сейчас проходит процедуру регистрации в Минюсте. «Думаю, с 1 мая введем его в действие», - отметил министр.