Новые тарифы на грузовые ж/д перевозки Винский обещает с 1 мая
15:29, 28 марта 2009Общество
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Сборник тарифов прошел согласование
Сборник тарифов на перевозку грузов железными дорогами прошел согласование и будет введен с 1 мая.
Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.
По его словам, тарифный сборник прошел все согласования и сейчас проходит процедуру регистрации в Минюсте. «Думаю, с 1 мая введем его в действие», - отметил министр.
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