На воскресенье синоптики обещают Киеву почти лето

В воскресенье, 29 марта, на территории Украины по прогнозам синоптиков сохранится переменная облачность, без осадков. Лишь днем в западных областях пройдет дождь, местами грозы.

Ветер южный, на западе - юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, а днем на Правобережье Украины местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на севере Левобережья и в восточной части местами до 6° мороза, в западной части и на побережье морей 1-6° тепла; днем в Украине 10-15°, на побережье морей 4-9° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

К Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 13-15°. По г. Киеву температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.