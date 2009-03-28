Экологи предлагают отключить свет в прайм-тайм

Государственное управление охраны окружающей природной среды в г. Киеве призывает граждан 28 марта в 20:30 на один час выключить свет в своих квартирах и офисах.

Таким образом Украина сможет поддержать кампанию «Час Земли», которая будет проходить по всему миру.

Экологическая акция, инициированная Всемирным фондом природы WWF, призвана объединить человечество для борьбы с глобальным потеплением.

В 2008 году в ней приняли участие более 100 миллионов человек в 35 странах, в знак солидарности с «Часом Земли» освещение выключили даже в римском Колизее и на Золотых Воротах в Сан-Франциско.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника ГУ охраны окружающей природной среды в г. Киеве Александра ПРОГНИМАКА, в 2009 году о своем участии в акции заявили более 1000 городов в 64 странах. При этом он выразил надежду, что и Киев не останется в стороне. «Каждый житель нашей столицы таким, казалось бы, маленьким поступком может внести большой вклад в борьбу с изменением климата на планете Земля, экология которой ухудшается с каждым днем. Уверен, что участие Киева в «Часе Земли» улучшит имидж нашего города в мире. Кроме того, выключение света даже на один час позволит столице сэкономить значительные средства», - отметил А.ПРОГНИМАК.