Украинский ювелирный дом подписал контракт с Лоренцо де Медичи

Ювелирный Дом «Лобортас и Карпова» (Украина) подписал контракт о сотрудничестве с наследным принцем Лоренцо де МЕДИЧИ (Италия). Контракт в ходе пресс-конференции в УНИАН подписали наследный принц Лоренцо де МЕДИЧИ, соучредитель и глава ювелирного дома "Лобортас и Карпова" Игорь ЛОБОРТАС, соучредитель и творческий директор ювелирного дома "Лобортас и Карпова" Ирина КАРПОВА.

В рамках сотрудничества часть доходов от совместных продаж ювелирных изделий пойдет на благотворительность.

«Есть несколько предполагаемых линий, одна из них – это коллекция драгоценностей, которая проводит линию традиции и новации – от Ренессанса до нового Ренессанса. И вторая, уже более конкретная работа, которую уже начали проводить и которую планируется представить в рамках Каннского фестиваля, где звезды мира выступают против СПИДа. Все средства от продажи идут на поддержание лабораторий, производящих лекарства против СПИДа», – отметила И.КАРПОВА.

«Мой бренд «Медичи» – это единственный ювелирный бренд в мире, доходы от которого идут на филантропические цели, на цели благотворительности. Медичи в эпоху Ренессанса помогали Галилео Галилею, Челлини, Микеланджело. Точно так же сейчас бренд будет помогать средствами на борьбу с раком, исследования ДНК и другие цели. Для этого я поставил задачу найти компанию, которая бы производила драгоценности такого же качества, как во времена Ренессанса, и нашел ее в Украине», – отметил Л. де МЕДИЧИ.

По его словам, ювелирные украшения, произведенные в рамках сотрудничества, будут продаваться в первую очередь в США, а также в России и в некоторых азиатских странах.