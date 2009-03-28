Ющенко: никто не хочет и пальцем прикоснуться к реформе села

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что аграрный сектор Украины нуждается в реформировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании СНБО.

«Главная проблема государственной правительственной политики в селе – это непроведение реформ. Нет более нереформированного сектора, чем сельское хозяйство», – сказал Президент, отметив, что, в частности, это касается рынка земли.

По словам главы государства, сегодня земля выводится из сельхозоборота и идет черная торговля землей, несмотря на действие моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Президент подчеркнул, что в Украине никто не хочет «и пальцем прикоснуться к реформе села». «Это хорошая почва для коррупции – нереформирование», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что вопрос реформирования аграрного сектора не может быть вопросом политической конъюнктуры и популизма, а должен регулироваться четкими интересами субъектов хозяйствования и давать возможность аграрному сектору максимально реализовать свои возможности.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) настаивает на необходимости повышения конкурентоспособности украинских сельхозпроизводителей.

Об этом сказала на брифинге секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, вступив в ВТО, Украина должна защищать своего производителя и «создавать государственные гарантии и государственную поддержку, чтобы он мог конкурировать».

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что государство должно разработать четкую стратегию развития отечественного сельхозпроизводства.

Кроме того, секретарь СНБО отметила, что необходима государственная политика поддержки собственного производителя в условиях, когда увеличивается импорт. По ее словам, очень важно оживить внутренний спрос на сельхозпродукцию.

Р.БОГАТЫРЕВА сообщила, что сегодня на заседании СНБО был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием сельхозпроизводства в Украине и поддержкой украинских аграриев.