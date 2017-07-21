В Одессе накрыли подпольный цех по пошиву поддельной под известные бренды одежды

В Одессе ликвидирован подпольный цех по массовому пошиву одежды, поддельной под известные торговые марки. Как сообщили УНИАН в областном Управлении защиты экономики Нацполиции, оперативниками данного управления совместно со следователем Управлением Главного управления Национальной полиции в области 20 июля проведен обыск на складе по ул. Новикова.

Читайте такжеВ Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный цех по производству алкоголяВ данном помещении находился цех по изготовлению фальсифицированной продукции, которая была незаконно маркирована знаками для товаров и услуг, права на которые принадлежат компаниям известных мировых брендов: Nike, Adidas AG, International Marketing BV, Adidas, Puma, Burberry, Everlast, Gucci, Ferre, Versace, D&G, Boss, Prada, Levis, Diesel, Brioni, Chanel и др.

«Данная продукция реализовывалась на промышленных рынках, в различных торговых павильонах Одессы, а также по всей территории страны, куда поступала через отделения почты», - рассказали в управлении.

В ходе обыска изъято из незаконного оборота более 900 единиц контрафактной текстильной продукции (куртки, костюмы, шорты, футболки), которая уже была подготовлена для отправки. Также изъято 26 единиц швейного оборудования.

По предварительным выводам экспертов, сумма убытка, нанесенного компании-правообладателю, составляет более миллиона гривень.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса ("незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара"). Расследование продолжается.