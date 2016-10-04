В Одесской области обнаружен цех по производству поддельного алкоголя элитных марок

Как сообщил УНИАН руководитель сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Андрей Билобородченко, 3 октября цех, в котором массово производились подделки элитных алкогольных напитков, разоблачили оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы вместе с представителями прокуратуры и Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители провели одновременные обыски по девяти адресам в одном из поселков Великомихайловского района области, а также в Одессе.

«Правонарушители специализировались на изготовлении подделок на водку «Абсолют», «Кристал», «Патриот», «Финляндия», виски «Чивас» и «Джек Дэниелс», коньяка «Курвуазье» и др. Распространение и сбыт товара происходили через Интернет», - сообщили в секторе.

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В общей сложности, правоохранители обнаружили и изъяли 538 литров фальсификата.

Кроме спиртного, упаковок и оборудования, в одном из помещений было также обнаружено более 1 тыс. патронов калибра 5,45 АК-74.

В настоящее время следственные действия продолжаются.