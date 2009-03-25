Газпром требует, чтоб без его санкции никто украинскую ГТС не трогал

ОАО «Газпром» заявляет, что должен санкционировать проведение любых работ, связанных с изменением пропускной способности экспортных трубопроводов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Олег АКСЮТИН.

«Выполнение положений недавно принятой в Брюсселе декларации Украина - ЕС по модернизации украинской ГТС предусматривает изменение режима ее работы. Учитывая степень интеграции наших газотранспортных систем, а также тот факт, что работа украинской ГТС является неотъемлемой частью режима экспортных поставок «Газпрома» и наших экспортных контрактов, «Газпром» обязан санкционировать проведение любых работ, связанных с изменением пропускной способности экспортных трубопроводов Украины», - заявил О.АКСЮТИН. Более того, добавил он, украинская ГТС полностью синхронизирована с работой Единой системы газоснабжения России. Это объясняется тем, что они созданы как единый технологический комплекс добычи и транспортировки газа на территории бывшего СССР, сказал О.АКСЮТИН.

Он считает, что несанкционированное изменение режимов работы украинской ГТС сразу скажется не только на экспортных контрактах, но и на процессе добычи российского и центральноазиатского газа, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия на всем евразийском пространстве.

«Очевидно, что нормальное функционирование системы газовых поставок может быть обеспечено только координацией всех технологических звеньев и процессов от добычи и транспортировки до потребления газа. И другой альтернативы этому нет», - подчеркнул О.АКСЮТИН.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию, касающуюся модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.