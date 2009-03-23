Капитана милиции поймали на попытке продать почти 300 револьверов

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области задержали офицера Внутренних войск во время незаконного сбыта 279 револьверов для стрельбы резиновыми пулями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления СБУ в Полтавской области, генерал-майор Мирослав ВАСИЛИНА, сотрудники СБУ задержали офицера именно при попытке передать револьверы посторонним лицам.

Начальник УСБУ не раскрыл подробности этого дела, уточнив, что по материалам его управления уголовное дело возбудила военная прокуратура Полтавского гарнизона, где и проводят следствие.

Из неофициальных источников стало известно, что речь идет о капитане Внутренних войск, бывшем командире роты в Кременчуге. Когда роту расформировали, офицер якобы оставил при себе печать и некоторые документы, что позволило ему и дальше получать оружие для нужд несуществующей роты. Позже капитан перевелся служить в Полтаву.

Всего в течение прошлого года и за два месяца текущего года УСБУ в Полтавской области выявило 631 единиц боеприпасов, которые незаконно хранились, и изъяли 6 единиц огнестрельного оружия, которое могло быть использовано при проведении террористических или диверсионных операций.