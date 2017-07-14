Винничанин на своих плечах вынес на Говерлу больного ДЦП друга и прославил обоих (видео)

Винничанин вынес на собственных плечах друга с ДЦП на Говерлу. Оба подчеркивали, что делают это не ради рекордов. Но слава их таки настигла - они попадут в Книгу рекордов Украины, сообщает ТСН.

Евгений и Григорий шли к своей цели более полугода. Прокладывали маршруты, мечтали и тренировались. Журналисты и продюсеры ТСН, к которым обратились друзья, нашли мастеров, которые спроектировали и построили уникальное снаряжение. Друзей доставили до самой Говерлы, а дальше они сделали все сами.

"Это несравненный случай. Я настаивал, чтобы это восхождение было зафиксировано и внесено в следующую Книгу рекордов Украины" - заявил представитель Книги рекордов Украины Виталий Зорин.