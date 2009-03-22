В Крыму сохраняется угроза схождения снежных лавин

В горах Крыма по-прежнему существует угроза схождения снежных лавин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«22 марта в горах - угроза схода снежной лавины», - говорится в сообщении МЧС.

Накануне от дежурного Ялтинской метеостанции, расположенной на плато горы Ай-Петри, поступило сообщение о сдвиге снега на 52-м километре участка дороги Ялта-Бахчисарай. «Объем сдвига (снега) составляет до 200 кубических метров», - отмечается в сообщении. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте дежурят три работника горного поисково-спасательного отряда МЧС Ялты. С плато Ай-Петри для проведения работ по расчистке снега направлен бульдозер. К 17.00 часам субботы расчищено 6 метров дороги, сегодня работы планировалось продолжить.

Как сообщал УНИАН, опасность схождения снежных лавин была объявлена в Крыму на 20-21 марта.