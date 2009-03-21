Рекордный спад промышленного производства зафиксирован в еврозоне

Январь 2009 года стал временем рекордного по своей стремительности спада промышленного производства в еврозоне - на 3,5% по сравнению с декабрем и на 17,3% по сравнению с январем 2008 года, передает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на данные европейского статистического агентства Eurostat.

Большинство опрошенных Dow Jones Newswires аналитиков ожидало для совокупной экономики 16 стран еврозоны спада производства лишь на 4,0% месяц к месяцу и на 15,5% год к году.

В декабре 2008 года спад промпроизводства составил соответственно 2,7% и 11,8%.

Для всего ЕС, куда входит 27 государств, этот показатель в январе упал по отношению к последнему месяцу 2008 года на 2,9%, а в годовом выражении - на 16,3%.

Между тем, министерство финансов Германии заявило в пятницу о серьезном углублении рецессии в стране в связи с сокращением в мире спроса на производимые ей товары. "Текущие экономические индикаторы в целом указывают на дальнейшее ухудшение положения в сравнении с четвертым кварталом и подают сигнал о том, что спад ВВП в первом квартале ускорился," - говорится в ежемесячном докладе министерства.

Ведущая экономика Европы сократилась в последние три месяца 2008 года на 2,1%, а на 2009 год правительство Германии планирует снижение ВВП страны на 2,25%, хотя большинство аналитиков считает этот прогноз чрезмерно оптимистичным, отмечает Франс Пресс.

"Было бы иллюзией считать, что мы выберемся из этого кризиса быстро, - заявил в интервью газете Bild президент Германской федерации нанимателей BDI Петер Кайтель. - Мы находимся лишь в начале".

РИА “Новости”