Взрывы в Луганске могут стать началом серии терактов против мирного населения – СЦКК

Украинская сторона СЦКК считает, что сегодняшние взрывы в Луганске могут быть началом серии терактов против мирного населения со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.

«7-го июня, около 16 и 17 часов, в центре Луганска прозвучали два взрыва. В первом случае, взрывное устройство было заложено в урну для мусора, в другом взрывчатка сработала в автомобиле. По предварительным данным, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены», – сообщили в СЦКК.

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Украинская сторона СЦКК отметила, еще 25-го июня в своем сообщении предупреждала, что НВФ ОРЛО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Луганском направлении, направленным против мирного местного населения с целью компрометации и обвинения в этом Вооруженных Сил Украины, с тем чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая и привлечь внимание к этому во время проведения политических встреч на высшем международном уровне.

«К тому же, боевикам ОРЛО выгодно, чтобы эти взрывы произошли именно на территории ОРЛО, и чтобы пострадавшие были жителями ОРЛО, потому что так легче обвинить в этом украинские спецслужбы с целью создания соответствующего фона во время обсуждения ситуации на Востоке Украины на саммите G-20.

Украинская сторона СЦКК предупреждает, что взрывы в Луганске 7-го июля, возможно, только начало серии подобных терактов против мирного населения со стороны НВФ. Следующие могут произойти в течение ближайших дней. Не исключено, за этим последует активизация действий НВФ ОРЛО и ОРДО, которая в дальнейшем может привести к существенному обострению ситуации на Востоке Украины», – добавили в СЦКК.