В ОБСЕ подтвердили взрывы в оккупированном Луганске

18:38, 07 июля 2017
Политика
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СММ ОБСЕ проверяет информацию о раненых.

фото REUTERS

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили факт взрыва в Луганске. 

Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.

"Группа ОБСЕ во второй половине дня в районе Луганска слышала громкий взрыв. Сейчас вблизи места взрыва находится ОБСЕ", - сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Информация о раненых проверяется.

Напомним, что 7 июля в Луганске произошло два взрыва. Первый - около 15:00 на площади Героев Великой Отечественной войны рядом с бывшей Луганской областной государственной администрацией. Второй -  в районе улицы Коцюбинского неподалеку драматического театра.

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Теги: #взрыв в луганске