В ОБСЕ подтвердили взрывы в оккупированном Луганске

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили факт взрыва в Луганске.

Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.

"Группа ОБСЕ во второй половине дня в районе Луганска слышала громкий взрыв. Сейчас вблизи места взрыва находится ОБСЕ", - сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Информация о раненых проверяется.

Сьогодні в другій половині дня СММ #ОБСЄ чула 2 вибухи в центрі #Луганськ. Дод. інформація у завтр. щод.звіті: https://t.co/k86V14K269 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 7 июля 2017 г.

Напомним, что 7 июля в Луганске произошло два взрыва. Первый - около 15:00 на площади Героев Великой Отечественной войны рядом с бывшей Луганской областной государственной администрацией. Второй - в районе улицы Коцюбинского неподалеку драматического театра.