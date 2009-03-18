Депутатские льготы достались широкому кругу пассажиров

В Тернополе разоблачены работники железнодорожного вокзала, которые продавали билеты по льготам народных депутатов посторонним лицам.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНАЯ, доследственной проверкой установлено, что на протяжении января 2009 года в вечернее время в железнодорожных кассах Тернополя неоднократно продавались льготные билеты лицам, которые в действительности не являются народными депутатами. “При этом в документах указывались фамилии народных избранников, которые даже не догадывались, что их маршрут пролегает через Тернополь”, – отметила Л.ДОЛИШНАЯ.

По ее данным, все на основании якобы предъявленного удостоверения народного депутата Украины был продан 21 льготный билет на сумму 14,9 тыс. грн.

По факту служебного подлога тернопольский транспортный прокурор возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.