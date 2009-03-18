Завтра в Украине - снег, дождь и 6° тепла

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь, днем до 6° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 марта облачно. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью в Карпатах, днем в южной части местами сильные осадки; в западных, северных и центральных областях кое-где налипание мокрого снега. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в карпатском регионе, южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

В Киевской области завтра облачно. Временами мокрый снег (днем небольшой). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В столице завтра также облачно. Временами мокрый снег (днем небольшой). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.