Тимошенко уверяет, что «налогового геноцида» не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в условиях экономического кризиса правительство не планирует повышать налоги для предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса в ходе своей рабочей поездки в Харьков.

В то же время организации профсоюзов харьковских предпринимателей и активисты «Союза предпринимателей Харьковщины» передали Ю.ТИМОШЕНКО «Открытое обращение предпринимателей сферы торговли и производителей товаров широкого потребления», в котором просят главу правительства обратить внимание министров, парламентариев и руководителей фискальных органов на недопустимость увеличения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в условиях нынешнего экономического кризиса.

В своем обращении предприниматели подчеркивают сложности, связанные с повышениями ставок по кредитам коммерческими банками, с постоянными проверками со стороны фискальных и правоохранительных органов, которые увеличением налогового давления на бизнес пытаются компенсировать несовершенство налоговой системы и т.д.

«На этом фоне со стороны правительственных чиновников и отдельных народных депутатов Украины постоянно раздаются призывы к еще большему увеличению налоговой нагрузки, а также к решению проблем дефицита государственного и местных бюджетов Украины за счет рядовых предпринимателей», - подчеркивают представители малого и среднего бизнеса.

В этом контексте, обращаясь к премьеру, они отмечают, что им не понятно, как согласуется с высказанным главой правительства предложением «наложить мораторий на повышение налогов на малый и средний бизнес в период экономического кризиса» «последовательная «антипредпринимательская» позиция Министерства финансов и Министерства экономики».

При этом в своем обращении к Ю.ТИМОШЕНКО предприниматели выдвинули требование «защитить их от экономического и психологического давления со стороны отдельных представителей парламента и правительства; дать публичную оценку тем депутатам и чиновников Кабмина, которые в условиях экономического кризиса пытаются организовать «налоговый геноцид» малому и среднему бизнесу в Украине.

Также предприниматели подчеркивают необходимость введения моратория на повышение налогов и сборов с малого и среднего бизнеса в период экономического кризиса, моратория на проверки субъектов предпринимательства со стороны контролирующих органов, а также - направление части средств Стабилизационного фонда и резервов НБУ на предоставление кредитных и налоговых льгот для предпринимателей.