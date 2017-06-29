На встречу с Деевой за 11 миллионов готов был пойти гражданин РФ - СМИ

Фактическим победителем тендера на завтрак с замглавы МВД Анастасией Деевой, который согласился выплатить 11 миллионов гривень, оказался гражданин Российской федерации.

Об этом победительница тендера Елена Фесюн рассказала в комментарии изданию "Страна.ua".

По ее словам, руководитель проекта Алексей Соболев неправильно ее понял, когда заявил, будто она отказалась выплачивать 11 миллионов гривень и победителем становится следующий участник, заявивший 10 тысяч гривень.

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"На Prozorrо, скорее всего, меня неправильно поняли. Я сказала, что на встрече буду не я и тут понеслось. Так как фамилия моя, им непонятно, почему на свидании буду не я. Хотя зачем им эта информация, не понимаю. Может смутило то, что мужчина, который купил завтрак – гражданин РФ", – сказала Фесюн.

На вопрос можно ли расценивать заявление Соболева как попытку лишить ее победы, Фесюн ответила, что "нарушений нет, значит это невозможно".

Она также рассказала, что в цене 11 миллионов гривень за завтрак с Деевой нет ошибки.

"Завтракать пойду не я, а мой представитель. Стоимость правильная. Это решала не я, а мужчина. который пойдет с Анастасией ужинать (на самом деле завтракать – прим.ред.)", – сказала Фесюн.

На уточняющий вопрос Фесюн отметила, что, по ее мнению, мужчина воспринимает встречу с Деевой как свидание. Раскрыть личность покупателя завтрака представитель отказалась, но указала, что мужчина не знаком с Анастасией.

"Когда завтрак состоится, это (его имя) не будет тайной", – сказала Фесюн.

Напомним, сегодня стало известно, что завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 11 миллионов гривень. Позднее сообщалось, что победитель торгов отказался платить.