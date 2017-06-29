Завтрак с молодой заместительницей Авакова продали на аукционе за 11 миллионов гривень

Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 11 миллионов гривень.

Об этом сообщается на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook.

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"Аукцион "Завтрак с Анастасией Деевой" состоялся, победитель поставил... 11 млн грн. Если это техническая ошибка участника, то по правилам электронных аукционов выигрывает участник следующей по величине ставки после победителя. Если же нет, то мы выполним наши цели и приобретем аппараты для искусственной вентиляции легких уже на этой неделе!", - указывается в сообщении ProZorro.

Отметим, что следующая по величине ставка составляла 10 тысяч гривень.

Напомним, что поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко продали на аукционе за 9 тысяч гривень.