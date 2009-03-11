Литвин поедет на открытие летней школы интеллектуальной собственности

С 20 по 31 июля в Одессе будет работать летняя школа Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Как сообщили УНИАН в Государственном департаменте интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, об этом председатель Государственного департамента интеллектуальной собственности МОН Украины Николай ПАЛАДИЙ сообщил на встрече с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Они обсудили состояние и перспективы развития государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, обменялись мнениями о направлениях совершенствования национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности, об обеспечении выполнения требований УЕФА относительно правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках выполнения обязательств, взятых Украиной в связи с проведением финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В ходе встречи отмечалась значительная законодательная и организационно-правовая работа в сфере интеллектуальной собственности, осуществленная специалистами государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности за последние годы. Как отметил Н.ПАЛАДИЙ, результаты этой деятельности приблизили интеграцию нашей страны к мировому сообществу как равноправному партнеру, что признано влиятельными международными организациями.

Одним из результатов такого признания является предстоящее проведение нынешним летом летней школы по интеллектуальной собственности, которая в рамках реализации программы профессионального развития была инициирована Госдепартаментом интеллектуальной собственности совместно со Всемирной академией Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Одесской национальной юридической академией. Украина избрана седьмой страной мира, которая вместе со Швейцарией, Мексикой, Хорватией, Южной Кореей, Таиландом и Южной Африкой примет участие в организации летней школы по интеллектуальной собственности.

Во время встречи Н.ПАЛАДИЙ отметил, что организация летней школы в Украине будет способствовать повышению позитивного имиджа нашего государства, развитию системы образования в сфере интеллектуальной собственности, подготовке квалифицированных специалистов в этой области на уровне международных стандартов.

В свою очередь, В.ЛИТВИН подчеркнул важность осуществления Верховной Радой и правительством Украины совместных действий с ВОИС, направленных на совершенствование национального законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности и государственной системы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в Украине, на содействие научным исследованиям, преподавательской деятельности, обучению отечественных специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

По приглашению председателя Госдепартамента спикер парламента согласился принять участие в торжественном открытии летней школы по интеллектуальной собственности.