Экс-глава райсовета на Луганщине получил 4 года заключения за организацию сепаратистского "референдума"

По материалам Службы безопасности Украины к четырем годам и одному месяцу лишения свободы приговорили бывшего главу Станично-Луганского районного совета Луганской области, который принимал активное участие в организации на территории района незаконного сепаратистского референдума.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что Владимир Белоус на посту председателя местного районного совета принимал активное участие в организации на территории Станично-Луганского района незаконного «референдума о поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики».

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Затем экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе.

«Старобельским районным судом Луганской области Владимира Белоуса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении СБУ.