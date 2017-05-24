СБУ разоблачила женщину-администратора антиукраинской группы во Вконтакте
Женщине объявили о подозрении в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили женщину-администратора антиукраинской группы в российской социальной сети «Вконтакте».
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Как сообщает пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что жительница области под вымышленным именем в соцсети зарегистрировала аккаунт и регулярно размещала материалы, которые дискредитируют украинскую власть и военных, призывала к изменению границ государственной границы Украины. Злоумышленница также героизировала террористов «ДНР/ЛНР», пыталась активно привлекать единомышленников в свое сообщество.
Во время обыска по месту жительства агитаторши сотрудники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами совершения антиукраинской деятельности в соцсети «Вконтакте».
Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.