СБУ разоблачила женщину-администратора антиукраинской группы во Вконтакте

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили женщину-администратора антиукраинской группы в российской социальной сети «Вконтакте».

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Как сообщает пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что жительница области под вымышленным именем в соцсети зарегистрировала аккаунт и регулярно размещала материалы, которые дискредитируют украинскую власть и военных, призывала к изменению границ государственной границы Украины. Злоумышленница также героизировала террористов «ДНР/ЛНР», пыталась активно привлекать единомышленников в свое сообщество.

Во время обыска по месту жительства агитаторши сотрудники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами совершения антиукраинской деятельности в соцсети «Вконтакте».

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.