Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине сократилось на треть

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2009 года сократилось, по сравнению с январем 2008 года, на 337,5 млн. долл. и составило 637,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики Украины.

Отрицательное сальдо в торговле возникло в результате декларирования природного газа на 1,3 млрд. долл., пояснили в министерстве.

По данным Государственной таможенной службы, в январе 2009 года внешнеторговый оборот товарами в Украине, по сравнению с январем 2008 года, сократился на 34,5% и составил 5,5 млрд. долл., в том числе экспорт сократился на 33,4% - до 2,4 млрд. долл., а импорт – на 33,7% - до 3,1 млрд. долл.

По данным Минэкономики, экспорт товаров сократился по всей товарной номенклатуре, за исключением продукции АПК и пищевой промышленности. Поставки этой продукции на внешний рынок увеличились в 1,3 раза.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного в 2007 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2008 году увеличился до 92 млрд. 181,2 млн. долл. (за 2007 год - 65 млрд. 794,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 85 млрд. 534,4 млн. долл. (за 2007 г. - 60 млрд. 618 млн. долл.), импорт услуг - 6 млрд. 646,8 млн. долл. (за 2007 год – 4 млрд. 980,6 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг составил 78 млрд. 696,7 млн. долл. (за 2007 год - 58 млрд. 335 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 67 млн. 002,5 млн. долл. (49 млрд. 296,1 млн. долл.), экспорт услуг - 11 млрд. 694,2 млн. долл. (9 млрд. 038,9 млн. долл.).