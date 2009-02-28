Нафтогаз в этом году продаст на 22 млрд. кубометров газа меньше

В текущем году НАК «Нафтогаз Украины» планирует реализовать всем категориям потребителей 52,377 миллиардов кубометров газа. Такие данные содержатся в переданном на утверждение в Кабинет министров проекте финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», текстом которого располагает «Зеркало недели» (№7 за 28 февраля – 6 марта 2009 г.).

По подсчетам «ЗН», запланированный НАК «Нафтогаз Украины» объем газа для реализации газопотребителям в текущем году почти на 22 млрд. кубометров меньше, чем традиционно потреблялось в Украине в последние годы.

Согласно прогнозному балансу распределения газа в проекте финплана, из 52,377 млрд. кубометров газа 17,3 млрд. кубометров будут направлены на потребности населения, чуть больше 1 млрд. кубометров - бюджетным организациям, почти 10 млрд. кубометров - предприятиям тепло-коммунальной энергетики, 10,83 млрд. кубометров - промышленности (еще 5 млрд. планирует поставить «Газпромсбыт Украина»), 505 млн. кубометров - металлургам и химикам, 5,12 млрд. кубометров - технический газ.

При этом за весь поставленный в течение года газ «Нафтогаз» намерен получить не менее 68,23 млрд. гривен. Кроме того, запланировано получение 1,6 млрд. гривен за транспортные услуги по доставке газа потребителям Украины, а также за другие услуги.

Как сообщал УНИАН, финансовый план НАК "Нафтогаз Украины» поступил в Кабинет министров Украины и сейчас анализируется в министерствах.

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Напомним, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабинету министров Украины поручено до 15 февраля утвердить баланс газа на 2009 год и предусмотреть существенную экономию потребления газа.

Также поручено утвердить финплан НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить сбалансирование его финансовых потоков. Кроме того, поручено внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Этот законопроект должен предусматривать сбалансирование бюджетов всех уровней в связи с повышением Нацкомиссией регулирования энергетики цены на газ для бюджетных учреждений, обеспечение ресурса для финансирования субвенций из Госбюджета местным бюджетам на предоставление населению льгот и жилищных субсидий на оплату природного газа и приобретение сжиженного газа. Также поручено обеспечить необходимый объем и своевременное получение НАК «Нафтогаз Украины» из Госбюджета компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии, которая потребляется населением.