Одесских спасателей снабдили новыми гидроциклами (видео)
15:19, 01 июня 2017Общество
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Спасатели получили 8 новых гидроциклов.
Одесских спасателей снабдили новыми гидроциклами
Помощь прибудет быстрее, а купание в море станет безопаснее - обещают одесские спасатели. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Раньше туда, где случались трагические случаи на воде, доставались моторками.
Теперь же спасатели получили 8 новых гидроциклов.
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Техника, на которую потратили 3 миллиона из городского бюджета, готова к работе, а водолазы освоили новый для них вид транспорта.
Свои умения они продемонстрировали во время показательных тренировок.
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