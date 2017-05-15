В Одесской области начались антитеррористические учения

14:20, 15 мая 2017
Война
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Тренировки организует Антитеррористический центр при СБУ.

В Украине начинаются антитеррористические учения / фото: СБУ

В Одесской области области, на территории Черноморска, Рени и прилегающих районов сегодня начинаются международные антитеррористические учения. Об этом сообщили в СБУ.

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Учения пройдут с 15 до 25 мая. Тренировки, которые состоятся в условиях максимально приближенных к реальным, организует Антитеррористический центр при СБУ при участии полиции, Нацгвардии, ГСЧС, пограничников и ВСУ. Служба безопасности Украины призывает жителей, которые живут в районе проведения учений, сохранять спокойствие.

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Теги: #антитеррористические учения#борьба с терроризмом