В Одесской области начались антитеррористические учения

В Одесской области области, на территории Черноморска, Рени и прилегающих районов сегодня начинаются международные антитеррористические учения. Об этом сообщили в СБУ.

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Учения пройдут с 15 до 25 мая. Тренировки, которые состоятся в условиях максимально приближенных к реальным, организует Антитеррористический центр при СБУ при участии полиции, Нацгвардии, ГСЧС, пограничников и ВСУ. Служба безопасности Украины призывает жителей, которые живут в районе проведения учений, сохранять спокойствие.