Завтра министр образования Гриневич посетит Житомирскую область с рабочей поездкой

В пятницу, 2 июня, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич с рабочей поездкой посетит Житомирскую область.

Как сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации, в рамках визита она посетит опорную школу - Коростышевскую гуманитарную гимназию № 5 им. Т. Шевченко.

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В Житомире Гриневич также пообщается с педагогами области.

Также министр примет участие в торжествах по случаю 95-летия Житомирского национального агроэкологического университета.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине для детей участников АТО провели экскурсию в Бердичев.