Завтра министр образования Гриневич посетит Житомирскую область с рабочей поездкой
14:54, 01 июня 2017Общество
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В Житомире Гриневич пообщается с педагогами области.
В рамках визита Гриневич посетит Коростышевскую гуманитарную гимназию / УНИАН
В пятницу, 2 июня, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич с рабочей поездкой посетит Житомирскую область.
Как сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации, в рамках визита она посетит опорную школу - Коростышевскую гуманитарную гимназию № 5 им. Т. Шевченко.
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В Житомире Гриневич также пообщается с педагогами области.
Также министр примет участие в торжествах по случаю 95-летия Житомирского национального агроэкологического университета.
Как сообщал УНИАН, на Житомирщине для детей участников АТО провели экскурсию в Бердичев.
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