На Житомирщине для детей участников АТО провели экскурсию в Бердичев

На Житомирщине сегодня для детей участников АТО провели экскурсию в Бердичев, показав им процесс выпекания хлеба и исторические достопримечательности. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеНа Житомирщине из-за жаркой погоды ограничат движение фурКак отмечается в сообщении, около 20 детей участников АТО и погибших военных Житомирщины сегодня посетили Бердичевский район с экскурсионной программой – ознакомились с приготовлением хлеба, осмотрели Монастырь Босых Кармелитов и Музей истории Бердичева.

Экскурсию детям организовали представители Центра помощи участникам АТО при облгосадминистрации.

На ООО «Бердичевский хлебозавод» дети ознакомились со всем процессом приготовления хлеба – от замеса теста до дегустации.

После этого они осмотрели памятник архитектуры – Монастырь Босых Кармелитов - католический монастырь XVII века.

На территории комплекса сооружений кармелитского монастыря в двухэтажном здании находится Музей, в котором дети узнали об истории Бердичева.