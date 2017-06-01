Хотим безвиз: Спрос на биометрические паспорта среди "русских" украинцев вырос в 2 раза

После того как безвизовый режим со странами Европы стал для Украины реальностью, украинцы, бежавшие в РФ по идеологическим причинам, начали штурмовать украинские дипведомства, чтобы оформить новые биометрические документы.

Издание "Новое время" выяснило, сколько украинцев, переехавших из Украины в Россию, а также выходцев из Крыма и Донбасса, выстроились в очередь в посольства Украины, желая получить украинский биометрический паспорт, открывающий безвизовую дорогу в Европу.

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Как сообщает издание, за первые пять месяцев 2017 года за биометрическими паспортами в украинские дипучреждения в РФ, по данным ведомства, обратились 1.538 человек. Это почти 60% от числа просителей за весь 2016-й. При этом примерно половина из них - выходцы из оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Отмечается, что на украинской территории - в ответственных за выдачу паспортов инстанциях на востоке страны и в регионах, примыкающих к Крыму, доля подобных “потусторонних” граждан-просителей ниже. Но и там их становится все больше.

Как известно, спрос рождает предложение, и вот уже в соцсети ВКонтакте, запрещенной в Украине, но действующей на оккупированных территориях и в России, появились сотни объявлений о посреднических услугах при оформлении украинского загранпаспорта для жителей Донбасса и Крыма.

В Донецке посредники, например, помимо официального админсбора за паспорт - 557 грн за оформление в 20-дневный срок и 810 грн за семь дней,- берут доплату от 1,2 тыс. грн до 3 тыс. грн. В Крыму расценки выше - от 3 тыс. до 4 тыс. грн. За эти деньги желающих оформить биометрику доставляют на микроавтобусе в один из пунктов оформления на подконтрольной Украине территории. А уже на месте проводят без очереди на фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

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В то же время ряд экспертов - как украинских, так и международных - призывают официальный Киев использовать биометрические паспорта как одно из доказательств преимущества быть украинцем.

“Политика государства должна давать максимальные возможности для получения биометрических паспортов всем”,- уверен Вадим Валько, юрист организации Донбасс. SOS. Он считает: если жители Донбасса и Крыма будут путешествовать, увидят уровень жизни в Европе, то, когда встанет вопрос реинтеграции оккупированных территорий, борьбу за людей Украина выиграет.

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Напомним, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Государственная миграционная служба ежедневно выдает до 20 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу.