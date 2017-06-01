Mail.Ru закрывает свои подразделения в Украине

Украинское подразделение Mail.Ru будет закрыто, а его сотрудникам предложат продолжить работу в российских офисах компании. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев.

При этом Добродеев подчеркнул, что украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку компании, поэтому в Mail.Ru не ожидают негативного влияния ограничительных мер на свои финансовые показатели.

«Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг. Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями»,- заявил Добродеев.

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Гендиректор Mail.Ru Group добавил, что украинской команде проектов компании уже предложена работа в российских офисах.

«Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры»,- пояснил Добродеев.

Напомним, что ранее в Mail.Ru Group назвали решение об ограничении работы в Украине "политически мотивированным и заявили, что перед сотрудниками, партнерами и клиентами на территории Украины все обязательства будут исполнять в полном объеме.