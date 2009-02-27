Пяти кредитным союзам запретили принимать вклады

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приняла решение о временной остановке лицензий на привлечение взносов членов кредитных союзов на депозитные счета.

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, временно приостановлена лицензия на привлечение взносов на депозитные счета и на выдачу кредитов кредитных союзов „Промышленно-финансовый союз” (Одесса), „Украинский кредитный альянс” (Одесса), „Гражданский кредит” (Киев), "Чиста крыныця" (Донецк), "РистКапитал" (Черкассы).

По данным Госфинуслуг, на конец третьего квартала 2008 года в Украине насчитывалось 814 кредитных союзов.