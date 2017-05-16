Указ о санкциях против российских сайтов уже вступил в силу - Турчинов

18:17, 16 мая 2017
Политика
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В Украине будет заблокирован доступ к российским соцсетям ВКонтакте, Одноклассники, Yandex и ресурсов Mail.ru.

Турчинок говорит, что указ Порошенко уже вступил в силу / REUTERS

Указ президента Украины, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, Yandex и ресурсов Mail.ru уже вступил в силу, а правительство и СБУ должны отработать механизм его реализации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам в Киеве.

"Указ уже вступил в силу, теперь главный вопрос - чтобы он начал работать. Для того, чтобы указ начал работать, поручено Кабмину, СБУ срочно отработать механизм реализации положений этого указа. Это очень важно", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". В санационном списке юридических лиц - ряд компаний, сайтов и социальных сетей.

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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
Теги: #блокировка российских соцсетей#санкции против российских сайтов