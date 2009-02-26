Задержана женщина, вербовавшая инвалидов для нищенства за границей

Во время прохождения контроля на пограничном пункте пропуска между Украиной и Россией "Казачья Лопань" задержана 50-летняя жительница Днепродзержинска, которая занималась торговлей людьми.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми УМВД в области, задокументировали факты вербовки злоумышленницей граждан Украины с явными телесными дефектами. Используя их тяжелое материальное положение, она организовала их переправу в Москву и Польшу, где последние продавались для дальнейшего принудительного нищенства.

В феврале 2009 г. злоумышленница завербовала безработного 27-летнего жителя Днепропетровска, инвалида 1-й группы и организовала его незаконное перемещение железнодорожным транспортом через государственную границу Украины, с целью продажи для занятия попрошайничеством в Москве. По данному факту следственным управлением УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми.