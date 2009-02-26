Милиция ищет человека, который в Киеве ограбил 9 банков

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА заявляет, что девять ограблений банковских учреждений столицы в прошлом году совершил один человек, задержать которого пока не удалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯРЕМА сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве по завершении межведомственного совещания руководителей Генпрокуратуры, МВД и НБУ.

«В 2008 году в Киеве появился неизвестный человек, который самостоятельно 9 раз зашел в разные неохраняемые филиалы банковских учреждений, и либо с оружием, либо с макетом оружия совершил разбойные нападения. Мы установили, что это действительно один человек совершал эти преступления. Этот подозреваемый не боится оставлять свои отпечатки пальцев. Он не судимый, и в этом состоит сложность раскрытия этого преступления», - сказал В.ЯРЕМА, подчеркнув еще раз, что этот человек однозначно не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

При этом начальник управления отметил, что его подчиненные отработали на возможность совершения этих преступлений определенную категорию киевлян. «К сожалению, 30% преступлений в Киеве совершают иногородние”, - заметил В.ЯРЕМА.