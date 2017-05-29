Не поделили авто: глава "парламента ЛНР" хочет привлечь к уголовной ответственности своего зама - ИС

«Председатель народного совета ЛНР» Владимир Дегтяренко инициирует привлечение к уголовной ответственности своего заместителя Владислава Дейнегу.

Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, в частности, Дегтяренко обвиняет Дейнего в присвоении последним в 2015 году противоправным путем автомобиля, который принадлежал одному из коммунальных предприятий Алчевска, и попыткой его списания после попадания в ДТП.

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В то же время, по информации ИС, среди ряда руководителей оккупационной администрации «ДНР» вызвала серьезный резонанс недавняя операция СБУ по пресечению поставок товаров на территорию «ДНР» «через третьи страны». Согласно разрушенной схеме, контрабандные товары на десятки миллионов гривен ежемесячно поступали на оккупированную территорию через коммерческие структуры, зарегистрированные на неоккупированной территории Украины. Инициаторами данной схемы были кураторы из ФСБ РФ, курировавшие «внешнюю торговлю» в «ДНР».