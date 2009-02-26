Депутат Европарламента, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) считает, что Еврокомиссия может помочь Украине в рамках помощи своим компаниям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Комитета.

“Украина – один из стратегических партнеров на наших границах, который имеет тесные экономические связи с ЕС. И стабильность в Украине – также в интересах ЕС”, - сказал депутат.

Он отметил, что ЕС, поддерживая свои компании, не должен забывать об их “дочерях” в Украине, осуществляя меры по защите внутреннего рынка – не забывать об отношениях с Украиной, а также – координировать бюджетную политику.

“Мы не можем оставить Украину в стороне”, - сказал А.СЕВЕРИН.

Как сообщал УНИАН, А.СЕВЕРИН обратился к Еврокомиссии с предложением рассмотреть возможность предоставления финансовой помощи Украине. Ранее в Еврокомиссию также обращалась украинский премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая в целом направила около 20 писем в разные страны с просьбой предоставить Украине кредит для стабилизации бюджета.

В Еврокомиссии сообщили, что не имеют других легальных инструментов предоставления помощи третьим странам, кроме макрофинансовой помощи, размеры которой довольно незначительны.