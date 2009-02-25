Пираты дали телефон морякам захваченного судна
Украинский гражданин в составе команды
Ситуация на захваченном судне „Saldanha” с украинцем на борту остается стабильной, пираты ведут себя не агрессивно.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Греческой Республике.
По словам представителя греческой компании-оператора „Kardis Marine”, капитан захваченного судна сообщил в телефонном режиме о том, что 24 февраля судно бросило якорь у побережья Сомали.
Капитан сообщил также, что членам экипажа пираты позволили во второй раз связаться по телефону с родными. Экипаж чувствует себя удовлетворительно. На судне достаточно продуктов питания, питьевой воды и горючего.
Об этом родители украинского моряка проинформированы.
Как сообщал УНИАН, судно „Saldanha” было захвачено пиратами в Аденском заливе 22 февраля. В состав экипажа судна входят 19 граждан Филиппин, двое граждан Румынии и один гражданин Украины.