"Человек-паук" возвращается на большие экраны: появились два трейлера нового фильма о супергерое Marvel (видео)

Кинокомпания Sony выпустила сразу два трейлера супергеройского боевика «Человек-паук: Возвращение домой». Ролики опубликованы на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

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Фильм рассказывает о судьбе Питера Паркера (Том Холланд), прибывшего в Нью-Йорк после событий ленты «Первый мститель: Противостояние» (вышла в 2016 году). «Человек-паук: Возвращение домой» станет вторым перезапуском франшизы о супергерое. Предыдущая лента, «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли, вышла в 2012 году.

Режиссером картины выступил Джон Уоттс («Полицейская тачка»). В фильме также снялись Майкл Китон, Дональд Гловер и Роберт Дауни-младший.

Главный герой фильма попытается уравновесить свою жизнь ученика средней школы, являясь одновременно Человеком-пауком.

Премьера ленты запланирована на 7 июля 2017 года.

Ролики набрали на YouTube более 100 тыс. просмотров за несколько часов с момента публикации.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сети появился новый трейлер сериала "Твин Пикс".