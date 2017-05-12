"Это происходит снова": в сети появился новый трейлер сериала "Твин Пикс" (видео)

Американский канал Showtime опубликовал новый трейлер третьего сезона сериала "Твин Пикс". Ролик выложен на канале фильма в YouTube.

В трейлере, который длится чуть больше минуты, показаны как старые, так и новые герои сериала.

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В частности, в кадре появляются агенты ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклоклена, его шеф Гордон Коул в исполнении режиссера "Твин Пикса" Дэвида Линча, а также Альберт Розенфилд, которого сыграл Мигель Феррер, скончавшийся в январе этого года.

"Это происходит снова", — говорится в подписи к видео.

Также трейлер демонстрирует узнаваемые для поклонников сериала места, как, например, отель Great Northern Hotel и офис шерифа полиции Твин Пикса.

Премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая на телеканале Showtime. Ранее телеканал опубликовал тизер нового сезона сериала.