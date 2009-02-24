Энергоблоку РАЭС придется поработать лишние 15 лет

НАЭК «Энергоатом» прогнозирует сверхпроектную эксплуатацию 1-го энергоблока Ровенской атомной электростанции до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. вице-президента НАЭК по вопросам новых проектов Владимир БРОННИКОВ на пресс-конференции в Киеве.

«Мы надеемся продлить ресурс блока, как минимум, на 15 лет», - сказал он.

В то же время В.БРОННИКОВ отметил, что, по предварительным заключениям КБ «Гидропресс» (Россия), проводившего обследование корпуса реактора, ресурс энергоблока может быть продлен до 10 лет без проведения процедуры отжига реактора.

Однако, как отметил и.о. вице-президента, «Энергоатом» решил пойти по консервативному пути и произвести критический отжиг для продления эксплуатации блока не менее чем на 15 лет.

Комментируя вопрос о том, каким может быть решение по данному вопросу регулятора – Государственного комитета по ядерному регулированию, В.БРОННИКОВ сказал: «Мои прогнозы, что ГКЯРУ продлит на 10 лет, как это положено по нормативной базе».

В.БРОННИКОВ также выразил уверенность, что в текущем году НАЭК "Энергоатом" наверстает невыполненные мероприятия по сверхпроектной эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ривненской АЭС, а также 1-го энергоблока Южно-Украинской АЭС, проектный срок эксплуатации которых истекает в 2010, 2011 и в 2012 году, соответственно.

«В целом у нас ни на одном энергоблоке критических элементов не выявлено», - подытожил В.БРОННИКОВ.