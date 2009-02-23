«Миллионер из трущоб» стал главным оскароносцем

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения призов «Оскар-2009», которые ежегодно присуждает Американская академия киноискусств.

Главного «Оскара» за лучший фильм получил «Миллионер из трущоб».

Лучшим режиссером назван Дэнни Бойл, постановщик «Миллионера из трущоб». Лучшим актером года стал Шон Пенн, за роль в фильме «Милк». Оскара за лучшую главную женскую роль получила британская актриса Кейт Уинслет, которая сыграла бывшую надсмотрщицу нацистского лагеря смерти в фильме «Чтец».

Среди лучших актеров второго плана выделили Хита Леджера, покойного актера, за его последнюю роль в фильме «Темный Рыцарь». Среди актрис второго плана, как и ожидалось, награду получила испанская актриса Пенелопа Круз, которая сыграла художницу в фильме «Вики, Кристина, Барселона» знаменитого комедиографа Вуди Аллена.

Оскаром за лучший фильм на иностранном языке наградили японский фильм «Покойники» о безработном композиторе, который нашел работу в морге.

Радио Свобода