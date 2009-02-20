МИД Украины выясняет обстоятельства трагедии в Египте

По сообщению посольства Украины в Арабской Республике Египет, сегодня в 04.10 по местному времени, после взлета в аэропорту г. Луксор в момент набора высоты потерпел катастрофу самолет Ан-12 (регистрационный номер S9SVN, рейс LFT 1015) с пятью членами экипажа на борту, которые, по предварительной информации, являются гражданами Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, воздушное судно принадлежало авиакомпании Aerolift (ЮАР) и выполняло рейс из Уганды в Украину и было вынуждено осуществить посадку в Луксоре с целью дозаправки. Вследствие падения самолета погибли все члены экипажа. Останки пилотов доставлены в Luxor International Hospital и General Hospital г. Луксор.

Сейчас посольство Украины в Египте уточняет гражданство погибших и продолжает выяснять обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ сообщали, что в Египте погибли 5 членов экипажа украинского самолета Ан-12. Катастрофа самолета произошла вследствие возгорания двигателя, после чего пламя перекинулось на всю машину.