Европейский суд по правам человека оправдал украинского учителя

Европейский суд по правам человека в Страсбурге сегодня вынес решение по делу «Марченко против Украины», установив нарушение статьи 10 Европейской Конвенции по правам человека («свобода высказывания»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Европы, украинский учитель и председатель школьного профсоюза Михаил МАРЧЕНКО из села Пасики-Зубрицкие (Львовская область) пожаловался в Европейский суд из-за обвинения его в клевете. Он утверждал, что директор их школы злоупотреблял своим должностным положением.

По имеющейся информации, в начале 1997 года М.МАРЧЕНКО несколько раз обращался в органы, которые контролируют использование фондов государственной собственности, заявляя, что директор незаконно присвоил гуманитарную помощь, предоставленную школе, использовал для частных целей автомобиль школы, телевизор и видеоаппаратуру, а также забрал кирпич в школе.

После того, как проверяющие органы не нашли фактов злоупотребления и незаконного присвоения школьной собственности директором, М.МАРЧЕНКО написал еще две жалобы, однако они также были отклонены из-за отсутствия признаков преступления.

В мае 1997 года несколько представителей школьного профсоюза организовали пикет органов местной власти, держа баннеры, на которых были написаны обвинения в адрес директора в должностных преступлениях.

После этого директор школы обратился в суд, обвинив М.МАРЧЕНКО в клевете и оскорблении. В июне 2001 года местный суд признал учителя виновным и осудил его условно на один год, обязав выплатить штраф.

Рассмотрев это дело, Европейский суд по правам человека заявил, что, несмотря на то, что М.МАРЧЕНКО был представителем профсоюза и действовал, исходя из общественного интереса, он должен был уважать репутацию других, в том числе - презумпцию невиновности. Кроме того, суд отметил, что М.МАРЧЕНКО должен был сделать свои замечания сначала компетентным органам, а затем уже разглашать их широкой публике. К тому же, суд отметил, что М.МАРЧЕНКО не попробовал использовать доступные законные средства, а вместо этого остро критиковал директора, организовывая пикеты

Однако, принимая во внимание то, что местные суды осудили М.МАРЧЕНКО к году заключения, Европейский суд решил, что это было избыточной мерой, которая нарушает ст. 10 Европейской Конвенции по правам человека.

Европейский суд обязал государство Украина выплатить М.МАРЧЕНКО компенсацию в размере 1 тыс. евро.