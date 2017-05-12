В Киеве прошла генеральная репетиция финала Евровидения-2017: фоторепортаж
22:45, 12 мая 2017Общество
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В финале примут участие представители 26 стран.
В Киеве прошла генеральная репетиция / фото УНИАН
Сегодня, 12 мая, в Киеве состоялась генеральная репетиция финала Евровидения-2017.
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26 стран-финалистов будут выступать в таком порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.
Трансляция финала Евровидения будет доступна 13 мая в 22:00 на сайте УНИАН.
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